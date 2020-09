Chcelo ministerstvo pravdu o dištančnom vzdelávaní vôbec poznať?

Škoda! Dobré a efektívne riešenia sú o odvahe. O odvahe pozrieť sa pravde do očí. A to sa tu zasa raz nestalo.

Máloktorý koniec školského roka bol tak očakávaný ako ten minuloročný. Potreba dištančného vzdelávania, ktorá sprevádzala jeho posledné mesiace vznikla zo dňa na deň. Zvládnuť ju bez problémov nebolo jednoduché ani pre pokrokovejšie a digitalizovanejšie krajiny než je Slovensko. To však nič nemení na tom, že Slovensko bolo absolútne nepripravené a problémy, ktoré dištančné vzdelávanie sprevádzali, dotvorili už aj tak nie veľmi vábny obraz vzdelávacieho systému tejto krajiny. Prvým problémom boli problémy samotné, tým druhým to, že sa vlastne poriadne nevedelo, aké tie problémy sú , či aké rozmery dosahujú.

Elementárnym predpokladom riešenia akéhokoľvek problému je jeho identifikácia. A na to sú samozrejme potrebné relevantné dáta. Dáta z rôznych príčin (známych a menej známych) k dispozícií neboli, takže počas štyroch mesiacov dištančného vzdelávania sa len nahrubo mohlo hovoriť o tom, aké prekážky ho sprevádzajú.

Koncom školského roka ohlásilo ministerstvo školstva akciu zameranú na hromadný zber informácií, ktoré sa týkali dištančného vzdelávania. Išlo o formu elektronických dotazníkov adresovaných dvom cieľovým skupinám: riaditeľom a učiteľom škôl. Akciu pripravil Inštitút vzdelávacej politiky v spolupráci NÚCEM (Národný úrad certifikovaných meraní) a jej cieľom bolo získať relevantné dáta týkajúce sa reálnych problémov, požiadaviek, nadobudnutých skúseností, ktoré dištančné vzdelávanie prinieslo.

Najskôr dobrá správa.

Ak sa ministerstvo školstva rozhodlo získať prehľad o potrebách, problémoch, či pozitívnych skúsenostiach dištančného vzdelávania a vybralo si na to práve hromadný zber dát, možno toto rozhodnutie považovať za krok správnym smerom. Samotný akt by mohol prezrádzať skutočnosť, že si pred problémami nechce zatvárať oči, či nemá ambíciu robiť rozhodnutia spoza bieleho stola, ale práve v spolupráci s tými, ktorým by opatrenia mali byť v konečnom dôsledku určené. Rovnako sme mohli nadobudnúť dojem, že rezort školstva sa nemieni vyhýbať kritike z vlastných radov a snáď ju hodlá konštruktívne pretaviť do adresných riešení.

Teraz analýza, ktorá je dobru aj zlou správou zároveň.

Analýza je na stole. IVP (Inštitút vzdelávacej politiky) a NÚCEM (Národný úrad certifikovaných meraní) urobili kus práce a posunuli celú tému do faktickej roviny. Existujú dáta, existuje analýza, existuje návrh opatrení na ďalšie fungovanie dištančnej výučby. Odrazový mostík je k dispozícií a to nie je vôbec málo.

S hrôzou sa už ale možno pozerať na to, čo nám ten odrazový mostík hovorí. Vedeli sme, že najväčším problémom budú deti, ktoré boli odstrihnuté od vzdelávania úplne. Ale to, že ich bolo 7,5 %, je národnou tragédiou. Aj to sme vedeli, že nie všetky deti boli zapojené do internetového vzdelávania, ale že to bolo 128-tisíc, teda takmer pätina všetkých žiakov, je alarmujúce. O školách s vysokým podielom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde bola situácia najkritickejšia, sa ani nemusia viesť polemiky. Učitelia mali problémy s digitálnym vybavením a technologickými zručnosťami, deti tiež. A tak ďalej. A tak ďalej.

Napokon tá zlá správa.

Zostalo ticho. Pri spustení akcie boli tlačovky, ministerstvo vyzývalo školy a riaditeľov, aby sa v najväčšej možnej miere zapojili. Oni to urobili a dalo sa očakávať, že sa rovnako otvorene bude diskutovať aj o výsledkoch. To sa ale nestalo. Na stránkach ministerstva sa k tejto téme nevyjadrujú, minister nemal k téme mimoriadnu tlačovú konferenciu (hoci si trúfam povedať, že by si to zaslúžilo aj záujem premiéra). A teda momentálne nie je celkom jasné, či a do akej miery budú odporúčania z analýzy reflektované v pláne opatrení na ďalšie obdobie.

Faktom ale naďalej zostáva, že dištančné vzdelávanie nemôže byť považované na zvládnuté. Problémy sú. Sú veľké a nezmiznú len preto, že sú škaredšie ako by sa niekomu hodilo a nepumpujú politické body. Majú dosahy na tisíce životov v tejto krajine. Pre mnohé deti z tých štatistík s fatálnymi následkami. V neposlednej rade s výraznými dopadmi na hospodárstvo krajiny.

Škoda! Dobré a efektívne riešenia sú o odvahe. O odvahe pozrieť sa pravde do očí. A to sa tu žiaľ zasa raz nestalo.

(celá analýza je dostpuná na: https://www.minedu.sk/data/att/17338.pdf?fbclid=IwAR3b1axuBbA2vn0BNXGplbhI97Iim574bokgZsiF6W92Y05rhVHMNqQZ-nk)