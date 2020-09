Keby som súdila ja, všetko by bolo inak!

Urobil predsa niečo brutálne, odporné, surové. A tak by mal byť aj potrestaný. Priamo úmerne bolesti, ktorú spôsobil. Verejnosť vynáša súdy. Na počkanie. Bez ohľadu na medze zákona.

V deň rozsudku sme v súdnej sieni stáli pomyselne všetci. Mnohí sme (a navždy určitým spôsobom zostaneme) Kuciakovcami a Kušnírovcami, i keď o ich bolesti nemôžeme ani len teoretizovať. Chceli sme, túžili, verili, že slová rozsudku budú znieť inak. No nestalo sa. Podlomili sa nám kolená, oči zaplavili slzy. A to i napriek tomu, že takéto znenie rozsudku prichádzalo do úvahy. Vrátili sme sa niekam na začiatok celého príbehu. Sociálne siete vybuchli. Statusy plné rozhorčenia, hnevu a názorov ta to, ako to celé malo skončiť a neskončilo, kde a či sa stala chyba, kto je ako skorumpovaný, prichádzali zo všetkých strán. Keby súdil ľud na námestí, už dávno mohlo byť po všetkom. Ľud má jasno, má názor, má pocit, má presvedčenie a samozrejme (dnes) má aj internet a vie, ako to celé bolo a dokáže vyniesť spravodlivý rozsudok. Dôkazy nepotrebuje, má ich predsa dosť!

Pár rokov dozadu

Najsledovanejší súdny proces v novodobej histórii Európy. Vrah. A obete. Množstvo obetí. Ich rodiny, matky, otcovia, súrodenci, kamaráti. Doživotná hlboká trauma pre tých, ktorí to prežili a surový odkaz slobodnej demokratickej spoločnosti zapísaný krvavými písmenami na vrub jej hodnôt. Anders Behring Breivik surovo zabil 77 nevinných ľudí, prevažne detí. Ocitá sa pred súdom. K činu sa priznáva, no vinu odmieta, na súde zdraví zdvihnutou pravicou s aroganciou jemu vlastnou. A nám sa hnusí. Hnusí sa nám pozerať na neho ako na ľudskú bytosť. Chceme, aby bola učinená spravodlivosť. Ale čo to presne znamená? Zaslúži si trest smrti, doživotie, utrpenie? Urobil predsa niečo brutálne, odporné, surové a tak by mal byť aj potrestaný. Priamo úmerne bolesti, ktorú spôsobil. Verejnosť vynáša súdy. Na počkanie. Bez ohľadu na medze zákona. Verejnosť má jasno, zatiaľ čo nórsky právny systém stojí pred neuveriteľne ťažkou skúškou. Musí sa usilovať o zachovanie vecnosti, nezávislosti a objektivity v procese, v ktorom sú emócie vybičované do absolútnej krajnosti.

Ešte ďalej späť v čase, na úplne inom mieste

V Jeruzaleme prebieha veľmi očakávaný a pod drobnohľadom sledovaný súdny proces s Adolfom Eichmannom. Konečne! Jeden z najvyšších pohlavárov nacistického Nemecka a hlavný koordinátor deportácií je obžalovaný a postavený pred spravodlivosť. Obete, pozostalí i celý svet sa dočkali. Krvilačné, bezcitné zviera sa bude spovedať za plynové komory a masové hroby, v ktorých zomreli milióny ľudí a dostane, čo mu patrí. Dobro a zlo má predsa v povojnovom období jasnú definíciu, on bol súčasťou zla.

No zrazu si ona dovolí urobiť niečo nevídané. Svojimi článkami poukazuje na veľké diery v dokazovaní Eichmannovej viny. Kritizuje zneužívanie emócií a vojnových tráum, ktoré s týmto konkrétnym prípadom priamo nesúvisia. Obžalovaného namiesto krvilačnej beštie vykreslí ako úradnícky typ človeka, ktorý „iba“ poslúchal a plnil príkazy svojej doby. Zo strany odbornej obce, verejnosti, pozostalých sa jej dostáva mnoho kritiky a nenávistných reakcií. Tak jej treba! Ale určite je to tak? Alebo len svojou snahou o nestrannosť iritovala jednoliatu názorovú väčšinu, ktorá o Eichmannovej vine rozhodla dávno pred začiatkom súdneho procesu a preto žiadne iné pravdy hľadať nepotrebovala? Hannah Arendtová, intelektuálka, ktorej sa za to uznania dostáva až po jej vlastnej smrti.

Teraz a tu

Teraz a tu som ja. Som súčasťou tej verejnosti, ktorá má názor. Sama pred sebou mám tiež názor, celkom jasný. Ale súdy môj názor nezaujíma. Našťastie. Spis k prípadu Jána a Martiny viezli na vozíku, lebo bol tak rozsiahly. Ja som z neho nečítala ani jednu stranu. Nemám právnické vzdelanie, o trestnom práve neviem vôbec nič, v súdnej sieni som nesedela. Odôvodnenie rozsudku tiež nepoznám, a aj keď si ho prečítam, s určitosťou ho po odbornej stránke nebudem vedieť posúdiť. Ak by som sa mala k tomuto prípadu vyjadriť aspoň s akou – takou relevanciou, musela by som tomu venovať enormné množstvo úsilia a času, možno roky.

V tejto neľahkej chvíli môžeme mať pochybnosti, priam ich mať musíme, no neprezliekajme ich za pravdy. Minulosť v tejto krajine nehrá v prospech dobrých skúseností s vymožiteľnosťou práva. Rovnako však tento výsledok môže byť znamením, že si niekto dovolil rozhodovať podľa vlastného svedomia a odborného vedomia, nezávisle od veľkého tlaku verejnosti, či médií. Na akékoľvek jasné závery je priskoro. Potrebujeme počkať na plné znenie rozsudku a jeho posúdenie odborníkmi, lebo čokoľvek iné v tomto momente sú iba naše skreslené zjednodušené predstavy. A ak nemáme podkopať aj posledné zvyšky viery v právny štát, mali by sme byť v tomto momente vo vyjadreniach veľmi zdržanliví.