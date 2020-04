Je Svetový deň Zeme, najlepší čas na rozprávky o umelej inteligencii

::: čo už by tieto veci mohli mať spoločné? Deň Zeme, životné prostredie, umelá inteligencia, človek, deti, rozprávky?! Jedine tak v sci-fi. Asi áno. Teda ... zatiaľ.

::: už nemáme priestor na to, aby sme sa vyhovárali. Všetko sa vyvinulo tak, že nám svet zobral z rúk našu najalibistickejšiu výhovorku. Tú, ktorú sme zvykli používať na všetko. Tú, že nemáme čas. Používali sme ju vždy? Či nie?! Nemali sme čas sa učiť, športovať, nemali sme čas zastaviť a zamyslieť sa, či triediť odpad, obmedziť konzumný spôsob života. Nemali sme čas ani na vzťahy a múdre knihy, ktoré sa nám snažia pomôcť.

A prostredníctvom tohto "nemám čas" - postoja sme si vytvorili istý druh falošnej imunity, vďaka ktorej sme v pohode prežívali. Všetko sa nás dotýkalo akosi menej. Niežeby mnohé veci neexistovali, len sme si ich nestíhali uvedomovať. A to bolo pohodlné.

Lenže naša milosrdná výhovorka zmizla. Je preč!

Wall-E (zdroj internet)

Asi by sme museli byť úplne slepí, ak by sme sa aj teraz snažili odškriepiť, že svet čakajú dve veľké zmeny. Klimatická a digitálna. Tá klimatická spôsobí, že sa nám výrazne zmenia podmienky života na tejto planéte. Tá druhá zasa to, že postupná digitálna transformácia a vznik umelej inteligencie budú mať zásadný vplyv na postavenie človeka v spoločnosti. Ako budú tieto konkrétne dopady vyzerať, si nikto ešte dnes s istotou netrúfne predpovedať. Závisí to do veľkej miery aj od toho, ako sa my ľudia k tomu postavíme a pripravíme na ne ďalšie generácie.

Nádhernú hypotetickú otázku, ktorá prepája práve tieto dve výzvy, si kladie K.F.Lee vo svojej knihe o umelej inteligencii. Ja ju necitujem presne (lebo som lenivá ju hľadať), ale ide v nej o nasledovné.

Predstavme si novú autonómnu silu, umelú inteligenciu, ktorá bude mať schopnosť sa učiť, navrhovať riešenia a bude schopná robiť rozhodnutia. Predstavme si, že bude mať všetky dostupné dáta, štúdie, výskumy a fakty, ktoré s témou súvisia. Predstavme si, že by dospela k pragmatickému záveru, že prírodu, planétu a rozmanitý život na nej je potrebné zachrániť. A potom si už len skúsme predstaviť, ako by vyhodnotila faktor „človek“ ...

Dnes je Svetový deň Zeme. Dnes aj Svetový deň Digital Cleanup-u (ten je, o tom, že životné prostredie veľmi šetríme aj tým, že zbytočne nedržíme objemné a zbytočné dáta v mobiloch, počítačoch, na serveroch). A dnes aj ten deň, kedy by sme mali rozmýšľať nad tým, kto sme, aký je náš vplyv na túto planétu. A či nie je konečne čas zmeniť optiku vnímania nás samých, sveta, doby.

Ak si sadnete dnes večer k filmu, ak chcete tieto dve veľké komplikované témy priblížiť sebe a svojim deťom, pustite im rozprávku WALL-E, tým starším Avatara. Tieto na prvý pohľad komerčné kúsky sú veľmi hodnotným spracovaním vzťahu človeka, životného prostredia, umelej inteligencie a ich možných vízií budúcnosti. A vonkoncom to nie je až také sci-fi, ako sme ho mnohí na prvý pohľad vnímali.

(Odkaz na knihu: Kai-Fu Lee SUPERVELMOCI UMĚLÉ INTELIGENCE, vydaateľstvo ARGO)