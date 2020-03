Deti (a seba) môžeme veľa naučiť, keď sú zatvorené školy

::: človek môže v živote, v krátkom a plnom nebezpečenstva, nájsť zmysel len vtedy, keď sa venuje práci pre spoločnosť::: :::albert:::einstein:::

::: toto nie sú chrípkové prázdniny a nasledujúce dni nebudú pravdepodobne pripomínať ani žiadny stav, s ktorým sme sa už niekedy stretli. Radikálne celospoločenské opatrenia sú na mieste a je potrebné vysvetliť deťom, že táto situácia je iná. Nie je to voľno, je to maximálne obmedzenie plnohodnotného fungovania celej krajiny v záujme ochrany jej obyvateľov. V preklade to znamená, že škola neskončila, ani sa neprerušila, iba sa presunula z jednej budovy do ich domácich izieb. A všetci sa musíme v obmedzenom režime snažiť fungovať tak, aby sme niektoré oblasti udržali v prevádzke. A práve do tejto kategórie spadá aj domáce učenie. Stav digitalizácie a e-learningové možností našich škôl nebudeme radšej ani rozoberať, lebo aktuálne máme čo robiť s katastrofálnym stavom nášho zdravotníctva a nekompetentným riadením štátu.

Aj preto v blízkej budúcnosti my rodičia prevezmeme na seba omnoho väčšiu zodpovednosť za výučbu svojich detí, než by sme v stave dobre fungujúceho štátu a moderného systému vzdelávania vlastne mali. Ak sa ale pokúsime na tento fakt pozrieť pozitívne, môže byť práve táto skúsenosť veľmi prínosná. Ja osobne som rozhodnutie učiť svoje deti nezávisle od školských osnov a nešťastného spôsobu slovenského vzdelávania učinila už pred pár rokmi. A dovolím si povedať, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí, aké som kedy urobila.

Nasledujúce týždne budú veľmi vhodným obdobím vyskúšať si, aké komplikované je odovzdať informáciu dieťaťu s cieľom chcieť ho niečo naučiť. Je to veľká výzva a s určitosťou si už teraz dovolím tvrdiť, že práve pri domácom štúdiu prídete na mnohé dôležité veci. Napríklad zistíte, že vysvetliť niektoré témy deťom je náročné. A budete mať pravdu, lebo učiť deti je veľmi ťažké a tak sa troška zmení aj váš pohľad na učiteľské povolanie. Pravdepodobne zistíte, že ak chcete látku pútavo a kvalitne vysvetliť, musíte si ju najskôr dobre naštudovať, stráviť veľa času nad tým, aby ste ju ako tak pochopili a veľa času nad tým, aby ste našli tú správnu a zábavnú metódu jej podania. Aj toto poznanie je veľmi osožné, lebo začnete tiež pozerať na pracovný čas učiteľov úplne inak. Zistíte, že dobrá a kreatívna hodina sa nedokáže narodiť za pár minút, ale predchádza jej kopec práce. Možno prídete aj na to, že to čo a ako sa tie decká veľakrát musia učiť, je úplný nezmysel, ak nie rovno strata času. Ale zo všetkého najviac môžete zistiť, že učenie dokáže byť neskutočný zážitok a že ak máte šancu niekomu rozšíriť obzory, vzbudiť záujem o nejakú tému a pomôcť nahlodať jeho zvedavosť, je to jedna z najkrajších vecí na svete.

Pokúsim sa teda dať dohromady zopár tipov, ako sa možno napríklad z dejepisu naučiť omnoho viac než len históriu, ako slovenčina môže byť veľká zábava, a ako matematika môže výborne chutiť. Napíšem zopár nápadov, ako sa učiť projektovo, ako sa dá mnohé vysvetliť tak, aby dieťa ani len netušilo, že sa učí. Skúsim na praktických príkladoch ukázať, prečo by učenie malo začínať otázkami a malo by sa podobať skôr na pátranie než na naservírovaný tanier plný hotových dobrôt. A v neposlednom rade si neodpustím napísať niečo o chybách, o ich dôležitosti a o tom, ako veľmi si ich treba vážiť, lebo sú v procese učenia nenahraditeľné. A samozrejme kvalitné čítanie, na to nedám dopustiť! Svet kritického myslenia, práce s informáciami, nezávislého rozmýšľania a schopnosti prepájať súvislosti, ktorý je práve v takýchto náročných obdobiach alfou a omegou konštruktívneho konania, sa nedá získať z príručky za dve vyučovacie hodiny. Je výsledkom pomalého a postupne nadobúdaného každodenného procesu učenia.

Čaká nás neštandardné obdobie (mierne povedané), v ktorom sa ukáže naša schopnosť zvládať veľké problémy a zmeny, či už na úrovni osobnej alebo spoločenskej. Na aktuálnej situácií môžeme svojim deťom pomôcť pochopiť, akú úlohu hrá jednotlivec, aký vplyv má na svoju komunitu a celú spoločnosť, čo znamená zodpovednosť, ako veľmi je dôležitá spolupatričnosť. Snažme sa byť pre nich vzorom, správajme sa racionálne a rozvážne, vysvetľujme pokojne. Lebo ak nás má táto náročná skúška niečo naučiť, tak je to práve to, aby oni podobné situácie dokázali zvládať v budúcnosti. Začnime napríklad spolu písať „karanténny denník“, kde budú evidovať udalosti z každého dňa. Nech zbierajú čo najviac faktov o víruse, jeho vzniku, výskyte a šírení. Môžu zapisovať všetky nezmysly a hoaxy, ktoré sa v médiách v daný deň objavili, či lepšie a horšie reakcie rôznych známych osobností. Môžu to doplniť o svoje pocity, ktoré mali počas každého dňa obmedzeného vychádzania, ako veľmi im chýbali kamaráti a samotná škola. A diskutujme s nimi. Pomôžeme im tak pochopiť, že práve vecný a faktický prístup, počúvanie odborníkov, sebadisciplína a rešpektovanie opatrení je tým najlepším prostriedkom, ako zvládať nielen takto vypäté situácie, ale je aj vlastný strach a spoločenskú paniku.

Teraz ste učitelia a mate šancu tie deti veľa naučiť.