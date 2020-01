Za životy detí z vylúčených komunít nesieme zodpovednosť všetci.

::: tisíce detí sa na Slovensku nemajú šancu mať sa v živote dobre. Školy to dokážu zmeniť - no učitelia a ich žiaci potrebujú našu pomoc ::: ::: juraj čokyna :::

::: minulý rok podporila vydanie tejto knižky, lebo som si myslela, že je to veľmi dobrá vec a o tejto téme potrebujeme vedieť, hovoriť, rozmýšľať čo najviac. Prišla mi poštou z Denníka N ako darček pred Vianocami a trávila som s ňou sviatky. Po jej prečítaní som skonštatovala, že existujú projekty, ktoré si zaslúžia omnoho väčšiu mediálnu pozornosť, lebo sú veľmi dôležité pre celú spoločnosť. A obsah tejto nenápadnej knihy k nim bezpochyby patrí.

Juraj Čokyna, novinár Denníka N, zároveň učiteľ z projektu „Teach for Slovakia“ sa (ako sám popisuje) s troška naivnou predstavou vybral učiť deti z vylúčených komunít do tých „menej populárnych“ regiónov Slovenska. Robil to dva roky. O svojich skúsenostiach, nadšení, zúfalstve, beznádeji, ale aj o pozitívnej energii, zmysluplnej práci a dôležitých zisteniach napísal túto knihu. Približuje nám v nej problematiku vzdelávania vo vylúčených komunitách, v podmienkach generačnej chudoby, vo svete nekonečných sociálnych, zdravotných a jazykových bariér, ktoré týmto deťom v podstatne neumožňujú pohnúť sa z miesta. Svoje poznatky a skúsenosti, pri ktorých nemá strach priznať svoje pochybenia a mylné predstavy, dopĺňa faktami, štatistikami a návrhmi riešení.

(Z knihy J. Čokyna - A okraje máš kde?)

Osobne si myslím, že napísal knihu, ktorá načrela omnoho hlbšie, než bol jej pôvodný zámer. Je to výlet, ktorý otvára oči. A to nielen o živote detí v podmienkach mašinérie chudoby, ktoré si mnohí z nás ani len teoreticky nevedia predstaviť. Pomáha pochopiť, že chudoba má vlastné tvrdé zákony, ktoré tým deťom znemožňujú vymaniť sa z nej bez pomoci iných. A v neposlednom rade sa celkom slušne dotýka podstaty smutného stavu vzdelávania a príčin, pre ktoré nám preteká talent a ľudský potenciál v tejto krajine masovo medzi prsty.

Je to kniha, ktorá patrí do rúk každého riaditeľa školy, každého učiteľa, výchovného poradcu v každej škole, či škôlke bez ohľadu na región a sociálne zázemie žiakov. Mal by ju chytiť do rúk každý z nás, lebo je o nás, o tejto krajine, o našich deťoch, o tom, čo všetko sme nepochopili a pochopiť musíme. Lebo ak sa už sa niekoho nedotýka skutočnosť, že vylúčené komunity a generačná chudoba sú v prvom rade ľudským problémom, tak by bolo na čase začať vnímať minimálne ten fakt, že sú problémom ekonomickým, ktorý predstavuje veľkú hospodársku brzdu a doplácame na to všetci. Je úplne jedno, či sa o problematiku vzdelávania zaujímate alebo nie, tento príbeh sa nás bytostne týka.

Juraj Čokyna, ja osobne Vám za jej prínos, tú ľudskosť, odbornosť a konštruktívne rozmýšľanie v nej, ďakujem!