Nie strach by nás mal definovať

::: ak človek dovolí, aby strach rozhodoval o jeho budúcnosti, tak prehral ešte pred tým, ako toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť :::

::: občas si ľudia o mne myslia, že sa nebojím. Je to celkom zvláštne, lebo ja strach mám, dokonca dosť často, niekedy viac než je vhodné. Nemám tendenciu tváriť sa nebojácne a neobdivujem tých, ktorí sa o to pokúšajú. Lebo či už si ho priznávame alebo nie, strach máme úplne všetci. Mnohokrát úplne opodstatnený, ktorý nám pomáha chrániť seba alebo iných. Máme ho z rôznych vecí, z rôznych situácií, z rôznych ľudí. Ovláda nás, keď valcujúca sila sa javí byť väčšou a ozrutnejšou než sme my sami. Strach máme z neznámeho, lebo sa necítime dostatočne pripravení a kompetentní uspieť. Prichádza, keď nemáme dostatok znalostí na to, aby sme niečomu rozumeli. Obávame sa aj toho, že jedného dňa zostaneme niekde opustení a nemilovaní. Núti nás utiecť, bojovať alebo zostať paralyzovanými. Strach ako náš verný dobrý sluha! No zároveň zákerný pán. Klamár, ktorý zaväzuje oči, ruky, rozum a srdce, aby získal nadvládu nad tým, ako vnímame život okolo nás.

(@eva habankova)

Tam na Považí, kde som vyrastala, má Váh vytvorený umelý tok. Všetci ho voláme „Kanál“, lebo je to jednoducho kanál. Oba jeho brehy sú spojené veľkým kovovým mostom, cez ktorý sme ako deti na bicykloch prechádzali. Často som z toho mosta nazerala na to ozrutné monštrum plné vody. Pripadal mi tak hlboký, šíry a nezdolateľný. Predstavovala som si, ako tam spadnem a nebudem vedieť doplávať na žiadny z jeho brehov. Dodnes si viem vybaviť detské sny, v ktorých sa mi v rôznych podobách hrôza tej vody zjavovala. Obraz malého dievčaťa a nemilosrdného priestoru bez možnosti nádychu. A ten nekonečný, vše objímajúci a paralyzujúci strach. Nie náhodou sa práve k nemu vo svojich fotografiách vraciam. Kedykoľvek idem k rodičom, pri zjazde z diaľnice ten kanál vždy prechádzame. Ani raz som tadiaľ neprešla bez pomyslenia na to, akú veľkú hrôzu vo mne kedysi vzbudzoval. Teraz, s odstupom rokov, vždy trocha pobavene pozerám na ten „skoro potok“ s pokojnou hladinou, ktorý by som možno preplávala s dvomi nádychmi za niekoľko sekúnd. A neprestáva ma udivovať, akými rôznymi, mnohokrát až protichodnými spôsobmi možno vnímať tú samú a nemennú vec.

(@eva habankova)

Medzi mnou ako malou a mnou ako veľkou nie je rozdiel v tom, že by som sa prestala báť. Iba som sa naučila strach pomenovať a nedávať mu nado mnou vyššiu moc, než v skutočnosti má. Nedokázala som to silou vlastnej vôle. Sme formovaní okolnosťami, príležitosťami a ľuďmi, ktorí nás ovplyvňujú a menia naše pohľady na vec. Môžeme načúvať tým, ktorí nás vnímajú ako neschopné klbká strachu alebo tým, ktorí veria v našu schopnosť naučiť sa plávať. Tým, ktorí nás presviedčajú, že všetko vedia alebo tým, ktorí nám vložia knihu do rúk a učia nás hľadať vlastné odpovede. Tým, ktorí hľadajú neexistujúceho vinníka alebo tým, ktorí nás učia nachádzať riešenia. Tým, ktorí nás utvrdzujú v našich zahmlených pravdách alebo tým, ktorí nás učia pravdu odhaľovať. Tým, ktorí veria výlučne vo vlastnú existenciu alebo tým, ktorí veria v ľudskosť a schopnosti nás všetkých. Nie všetko v živote zmeniť dokážeme, ale rozhodnutie o tom, koho budeme počúvať a kto bude formovať našu budúcnosť, je stále v našich rukách.

V nastávajúcom roku budeme potrebovať v tejto krajine múdrosť a rozvahu, ktoré by nemali byť ničím zastreté. Budeme potrebovať nádej, že ľudskosť tu má miesto. A silu, veľa sila, aby sme sa nezľakli náročných riešení a rozhodli sa správne. Nechceme predsa nechať naše deti sedieť ustráchané na brehu a obrať ich tak o šancu môcť sebavedomo a s radosťou preplávať na druhý breh. Buďme bdelí a ostražití, aby sme nenaleteli šepkajúcim hlasom, ktoré chcú vládnuť vďaka a najmä prostredníctvom našich najnižších ustráchaných pudov.

Nech je rok 2020 rokom, v ktorom sme uverili v seba, v naše schopnosti a v schopnosti iných! Hľadajme a nachádzajme to múdre, dobré, ľudské a odvážne v nás!